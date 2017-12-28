WhatsApp откажется от поддержки Blackberry OS и Windows Phone с 1 января

31 декабря заканчивается официальная поддержка BlackBerry OS (включая последнюю BlackBerry 10), а также Windows Phone 8.0 и более старых платформ Microsoft. Это старая традиция: например, в конце 2016 года компания отказалась от поддержки ряда старых ОС, включая BlackBerry, Nokia S60, Android 2.2 и Windows Phone 7.1.

Хотя принадлежащее Facebook приложение для обмена сообщениями будет продолжать работать на этих платформах, пользователи не смогут создавать новые учётные записи или заново заверять существующие. И да: WhatsApp говорит, что отныне над этими версиями занесён топор, и в любой момент они могут прекратить работать. Так что у активных пользователей мессенджера появился ещё один повод обновить смартфон на Рождество.

В последние несколько месяцев WhatsApp представила целый ряд полезных функций, включая быстрое удаление отправленных текстов, обмен с друзьями данными геолокации в реальном времени и новые универсальные эмотиконы. Но, похоже, старые платформы уже не могут предложить достаточно возможностей для расширения функций приложения.