Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin‍

Европейское отделение платежной системы Visa заявило, что компания не будет поддерживать предоплаченные биткоин-карты в Европе. Причина заключается в разногласиях с гибралтарским эмитентом WaveCrest.

Представители WaveCrest, комментируя ситуацию отметили, что изменения были приняты внезапно. Из-за этого компания не успела предупредить клиентов. В WaveCrest считают, что это указывает на то, что традиционные финансовые корпорации не желают обслуживать бурно растущую экономику криптовалют.

Эта ситуация повиляла на отказ некоторых провайдеров (BitPay , Cryptopay и Bitwala) обслуживать биткоин-карт европейских пользователей, выпущенных в рамках программы Wave Crest и Visa, пишет Vistanews.

Со своей стороны европейское представительство Visa отметило, что продолжит поддержку других программ дебетовых карт, которые позволяют совершать операции с криптовалютами.