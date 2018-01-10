Криптовалюту научились майнить из воздуха

Британец Макс Довей создал аппарат, позволяющий добывать криптовалюту из воздуха. Проект стартовал в прошлом году и пока привлек менее одного доллара. 

Разработка Довея позволяет добывать криптовалюту Monero. Аппарат измеряет объем вдыхаемого воздуха и выдыхаемого углекислого газа и хеширует эту информацию. В дальнейшем она поступает на компьютер, который является звеном в блокчейне. За один вдох компьютер делает тысячу вычислительных операций, их количество также зависит от интенсивности дыхания.

Однако аппарат не способен намайнить действительно большое количество Monero, поскольку, для сравнения, всего в мире в секунду производится порядка 500 миллионов таких операций. Однако сам Довей отметил, что его аппарат и не предназначался для зарабатывания денег, а должен был продемонстрировать, что у майнинга, который приводит к резкому увеличению потребления энергии в мире, есть и иные пути развития.

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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