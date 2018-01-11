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Перерывы доступа в интернет возможны с 1.00 до 6.00. Причина - проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.
"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января. Информацию об этом размещена в Twitter-аккаунте компании, сообщает БЕЛТА.
Перерывы доступа в интернет возможны с 1.00 до 6.00. Причина - проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.
Комментарии
Через вайфай ни-ни, а через патчкорд, значит, можно?
И как это "БТК" будет проводить работы на моём оборудовании вайфая?
Не догоняю. Редакционный бот, разъясните, пожалуйста.
У БТК по Беларуси куча хот-спотов WIFI - И в Минске их тьма. - О них и речь. (Ко)
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