"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января. Информацию об этом размещена в Twitter-аккаунте компании, сообщает БЕЛТА.

Перерывы доступа в интернет возможны с 1.00 до 6.00. Причина - проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.

