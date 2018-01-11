"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января

"Белтелеком" предупредил о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января. Информацию об этом размещена в Twitter-аккаунте компании, сообщает БЕЛТА.

Перерывы доступа в интернет возможны с 1.00 до 6.00. Причина - проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.
 

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Через вайфай ни-ни, а через патчкорд, значит, можно?

И как это "БТК" будет проводить работы на моём оборудовании вайфая?

Не догоняю. Редакционный бот, разъясните, пожалуйста. 

mike пишет:

Через вайфай ни-ни, а через патчкорд, значит, можно?

И как это "БТК" будет проводить работы на моём оборудовании вайфая?

Не догоняю. Редакционный бот, разъясните, пожалуйста. 


У БТК по Беларуси куча хот-спотов WIFI - И в Минске их тьма. - О них и речь. (Ко)

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