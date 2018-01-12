Нацбанк дал разъяснения по декрету "О ПВТ"

Национальный банк Беларуси опубликовал разъяснения норм президентского декрета №8 "О развитии цифровой экономики", в котором, помимо прочего, легализуются криптовалюты и блокчейн.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики", также известный как декрет "О ПВТ", в конце декабря 2017-го. В прорывном для республики документе, помимо прочего, фиксируется возможность приобретения, продажи и добычи криптовалют.

Нацбанк республики в пятницу дал разъяснения по нормам декрета. В пресс-службе регулятора отметили, что в связи с документом в Нацбанк поступает большое число обращений от физических и юридических лиц.

Как напомнили в регуляторе, основные положения декрета вступают в силу спустя три месяца после опубликования. До того времени Совмину необходимо привести другие законодательные акты в соответствие с декретом "О развитии цифровой экономики".

В части использования криптовалют и использования технологии блокчейн право давать разъяснения положений декрета предоставлено администрации ПВТ и белорусскому правительству.

"Компетенция Национального банка Республики Беларусь в части реализации норм декрета №8 распространяется на вопросы, связанные с установлением требований к правилам внутреннего контроля банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", — отметили в регуляторе.

Нацбанк также планирует внести необходимые изменения в законодательство, чтобы учитывать особенности проведения расчетов, которые связаны с приобретением или продажей токенов.

"Информация и разъяснения о принимаемых в данной сфере решениях будут своевременно и в полном объеме доводиться до всех заинтересованных", — заверили в Национальном банке.

Помимо легализации криптовалют, в декрете №8 содержится и ряд других революционных норм: новые послабления и особые условия для резидентов Парка высоких технологий, внедрение отдельных норм "британского права" и другие. Правительство надеется, что в перспективе работа этого декрета поможет принести пользу не только в сфере IT, но также промышленности, сельском хозяйстве и других секторах.