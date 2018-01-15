Мобильная версия YouTube получит режим инкогнито

Пользователи Сети обнаружили в коде приложения YouTube "следы" новых функций. В программе появятся ночная тема и режим инкогнито.

Приложение YouTube для Android недавно получило обновление 13.0. Эксперты выяснили, что разработчики добавили в программу возможность смотреть видео в режиме инкогнито - просмотренные ролики не будут сохраняться в истории. Кроме того, появилась ночная тема, которая позволит сменить оформление сервиса на более темное.

Помимо всего прочего, специалисты заметили, что изменился способ пролистывания рекламы в приложении. Теперь сразу перейти к видео можно будет после свайпа вправо. Пока неизвестно, когда пользователи получат доступ к новым функциям.