WhatsApp запустил отдельное Android-приложение для бизнеса

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили отдельную версию сервиса для бизнеса. Приложение WhatsApp Business пока доступно только на Android и только в пяти странах: Великобритании, Индонезии, Италии, Мексике и США.

Компания обещает запустить бизнес-сервис в других странах в ближайшие недели, а также выпустить в будущем приложение для iOS.

С помощью отдельного приложения компании и бренды могут заводить бизнес-профили с описанием деятельности, указанием дополнительных контактов, адреса и часов работы.

Через WhatsApp Business можно отвечать клиентам, в том числе с помощью готовых ответов на часто задаваемые вопросы. В сервисе также доступна аналитика ответов, которая позволит понять, какие сообщения компании наиболее эффективны, говорят в WhatsApp.

Бизнес-профили должны помочь компаниям, которые получают большой объём обращений через WhatsApp, сказал Reuters операционный директор сервиса Мэтт Идема (Matt Idema).

Пока WhatsApp для бизнеса полностью бесплатный, но в будущем компания будет думать над возможностями монетизации сервиса.