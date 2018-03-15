ESET обнаружила «похитителей биткоинов» на сайте Download.com

Специалисты ESET обнаружили три зараженных приложения в каталоге программного обеспечения Download.com, одном из наиболее популярных сайтов в мире (163-е место в рейтинге Alexa). Вредоносный код, распространяющийся вместе с легитимными программами, предназначен для кражи биткоинов.

Вредоносная программа «срабатывает», когда пользователь копирует и вставляет адрес своего биткоин-кошелька, чтобы перевести туда средства. Малварь перехватывает в буфере обмена адрес кошелька пользователя и заменяет собственным – жестко закодированным адресом биткоин-кошелька атакующих.

Если пользователь не заметит подмену, его средства будут переведены на счет злоумышленников. На сегодняшний день атакующие собрали 8,8 биткоина – больше 4 млн рублей по курсу на 15 марта.

Эксперты ESET обнаружили на Download.com три троянизированных приложения, содержащих вредоносный код для кражи биткоинов:

· Win32 Disk Imager – утилита для создания копий USB-флэшек и SD-карт, размещалась на CNET с 2 мая 2016 года, была загружена 311 раз в течение последней недели и больше 4500 раз в общей сложности

· Code::Blocks – популярная кроссплатформенная среда разработки (Integrated Development Environment) на базе открытого исходного кода, ее используют многие C/C++ разработчики

· MinGW-w64 – компилятор, программный порт GNU Compiler Collection для Microsoft Windows

По мнению специалистов ESET, вредоносный код в этих приложениях – работа одного и того же автора. Зараженные приложения удалены с Download.com после предупреждения ESET.