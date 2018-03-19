Танковые бои World of Tanks вышли в дополненную реальность

Компания Wargaming объявила о выпуске приложения дополненной реальности World of Tanks AR Experience. Оно разработано вместе с Google на ее новой платформе ARCore.

Как отмечают разработчики, World of Tanks AR Experience позволяет дополнить любую реальную локацию виртуальным танковым боем — на улице или на столе. AR-танк можно разобрать на части, чтобы узнать больше об исторической бронетехнике. Пользователь может сделать фото и видео с танками и поделиться ими с друзьями в социальных сетях.

World of Tanks AR Experience, созданное при поддержке компании Gravity Jack, будет демонстрироваться на стенде Google на выставке GDC (Game Developers Conference) в Сан-Франциско 19–23 марта. Сегодня оно стало доступным в Google Play во всем мире за исключением Китая, где выйдет в апреле. Приложение World of Tanks AR Experience также доступно на iOS в App Store.