Пользователей Windows Mail могут заставить открывать ссылки в Edge

Участники программы бета-тестирования Windows 10, которые получают сборки Skip Ahead, заметили, что Windows Mail теперь открывает ссылки только в браузере Microsoft Edge. Встроенное почтовое приложение Microsoft при этом игнорирует браузер, выбранный пользователем по умолчанию.

По данным сервиса NetMarketShare, обозревателем Google Chrome за последний месяц пользовались почти 60 % владельцев персональных компьютеров. Edge при этом не набрал и 4 %, он сейчас менее популярен, чем даже Internet Explorer с 12,83 %.

В Microsoft утверждают, что Edge — самый безопасный и надёжный браузер, который можно найти на Windows 10. При этом, как показывает практика, уязвимости находятся и в Edge, причём разработчики не всегда исправляют эти бреши в срок.

Решение Microsoft заставить пользователей Windows Mail открывать ссылки в Edge может быть только первой ласточкой. Не ясно, что в будущем помешает корпорации игнорировать браузер по умолчанию в любом приложении из Microsoft Store. Нововведение может повлечь за собой очередной раунд расследований антимонопольных учреждений.