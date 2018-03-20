В среднем на 3%: "Белтелеком" повышает стоимость услуг

С 1 апреля 2018 года стоимость услуг доступа в интернет увеличится в среднем на 3 процента для клиентов «Белтелеком». Об этом сообщается на официальном сайте национального оператора связи.

Будет повышена стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в т. ч. по пропуску трафика операторов электросвязи Республики Беларусь на сети зарубежных операторов), выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи. Изменения стоимости в пределах 6 процентов коснутся также основных тарифных планов телевидения Zala и некоторых пакетов услуг электросвязи.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, услуги доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания.

Остаются неизменными тарифы на наиболее востребованные в настоящее время пакетные предложения линейки «ЯСНА». Существующие тарифы сохраняются на популярные пакеты услуг «ЯСНА 35», «ЯСНА 35+», «ЯСНА 75», «ЯСНА 75+», а также на тарифный план услуг доступа в Интернет «Рекорд 25».

C обновленными тарифами можно ознакомиться здесь.