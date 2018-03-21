Основатель MAPS.ME Юрий Мельничек открыл в Беларуси инвестиционную компанию

Bulba Ventures интересны белорусские стартапы с сильной технической составляющей. Юрий Мельничек и его партнер Андрей Авсиевич будут инвестировать в проекты на ранних этапах. До пяти стартапов могут получить поддержку в первый год работы компании.

Bulba Ventures концентрируется на белорусских стартапах в области машинного обучения, на стыке реального сектора экономики и IT. Оба партнера активно вовлечены в развитие и продвижение проектов в портфеле компании. У стартапов будет прямой доступ к технической и бизнес-экспертизе IT-предпринимателей для развития своих продуктов. Помимо этого, компания готова помогать стартапам с привлечением талантов и PR.

“Беларусь недооценена иностранными инвесторами. Создание инвестиционной компании здесь, в Минске, - отличная возможность для нас повлиять на изменение этой ситуации. Я вижу большой потенциал у белорусского стартап-сообщества. Вместе с партнером мы развиваем те проекты, за которыми видим будущее в мировом масштабе”, - комментирует Юрий Мельничек.

В активе Юрия Мельничка - два громких “экзита” белорусских проектов. MAPS.ME была продана в ноябре 2014 года Mail.Ru Group, а AIMATTER - Google в августе 2017. Последняя сделка стала исторической для отечественной IT-индустрии: это была первая покупка отечественного стартапа Google.