CEO Twitter: Биткоин станет единой мировой валютой

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) считает, что к 2028 году или даже раньше цифровые деньги будут править миром.

«В конечном итоге в мире будет одна валюта, в Интернете будет одна валюта. Лично я верю, что это будет биткоин», — заявил он в интервью газете The Times.

Энтузиазм господина Дорси в отношении популярной криптовалюты легко понять, ведь он руководит не только социальной сетью Twitter, но и компанией Square, специализирующейся на мобильных платежах. В январе текущего года Square объявила, что разрешит пользователям своего приложения Cash покупать и продавать биткоины.

Сбудется ли прогноз Джека Дорси, покажет время. Пока же биткоин, как и другие криптовалюты, далёк от принятия обществом в качестве альтернативы привычным денежным единицам. Такое положение дел обуславливается совокупностью сразу нескольких факторов, таких как высокая волатильность цифровых денег, отсутствие сформированного рынка продаж товаров и услуг за криптовалюту, а также внушительные комиссии за транзакции.

Примечательно, что свой более чем оптимистичный прогноз относительно будущего биткоина Джек Дорси сделал после того, как стало известно о намерении Twitter запретить рекламу криптовалют, ICO и прочих подобных инициатив. Аналогичный запрет уже ввели Facebook и Google.