Google запустит облачные сервисы на основе блокчейн

В конце прошлого года резко возросла популярность криптовалют, а вместе с ней — и интерес к технологии блокчейн. Как сообщают в Bloomberg, корпорация Google собирается применить эту технологию для своих облачных сервисов.

Клиенты Google скоро получат доступ к сервисам, построенным по принципу блокчейн. Компания тестирует сервисы на основе этой технологии еще с 2016 года, и сейчас проходят исследования возможностей технологии на более глобальном уровне.

По данным CBInsights, поисковый гигант является вторым крупнейшим корпоративным инвестором в технологии блокчейн после японской компании SBI Holdings. Google также давно налаживает связи с внешними компаниями и покупает стартапы, которые занимаются разработками в данной области.

Google — не единственный технологический гигант, который исследует практические способы применить блокчейн. Скорее всего, собственные продукты в данной сфере в ближайшие годы представят также Microsoft и IBM.