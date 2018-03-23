СМИ: Mastercard начинает работу с национальными криптовалютами

По сообщению FinancialTimes, Mastercard заявляет о готовности работы с национальными криптовалютами. Такое заявление сделал исполнительный директор филиала компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Национальной является криптовалюта, поддержанная Центральным банком своей страны. Такие валюты регулируются государством и обеспечены реальными ценностями. Кроме того, в отношениях с государством исключена анонимность, так что нет риска, что средства имеют криминальный характер. Все это делает понятным выбор компании: репутационные и финансовые риски весьма велики.

Однако разумеется, такой крупный игрок не может оставаться в стороне от современных тенденций. Исследователи компании подали больше 30 заявок на патенты в области блокчейна и криптовалют, так что интерес корпорации к ним сложно переоценить. Кроме того, Сингапур и Япония стали пилотными площадками для нового проекта Mastercard. Специальная сеть позволит держателям биткоина обналичивать средства. Компания заявляет, что не вовлекается в трейдинг и проводит эксперименты с осторожностью.