Мининформ заблокировал сайты и страницы "ВКонтакте" за экстремизм

Распространяли экстремистские материалы – такова причина блокировки пяти сайтов и двенадцати страниц в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Министерства информации Республики Беларусь.

"На основании решений суда Центрального района г.Минска и руководствуясь статьями 38, 511 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", – пояснили свое решение в Мининформе.

Решение вступило в силу с сегодняшнего дня, однако список сайтов озвучен не был.

В Беларуси периодически ограничивается доступ к ряду ресурсов по нескольким причинам, самые распространенные из которых: торговля наркотиками, экстремизм, отсутствие разрешений на предоставление услуг и т.д.

