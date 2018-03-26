Белорусские телеканалы начнут вещание в HD-формате

Каналы, принадлежащие Белтелерадиокомпании, начнут вещание в HD-формате. Об этом рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

Сейчас заканчивается тестирование оборудования, которое позволит перейти на вещание в обновленном формате. Поэтому в ночь с 29 на 30 марта 2018 года Белтелерадиокомпания начинает перевод каналов на HD-формат.

Уже рано утром 30 марта зрители смогут почувствовать эффект от нововведений. Программа "Добрай раніцы, Беларусь!" на канале "Беларусь-1" выйдет уже в HD-формате. Первыми с вещанием в новом формате познакомятся абоненты кабельных операторов и IP-TV Минска и Минской области.

Работа по переходу на HD будет вестись постепенно, и до ноября 2018 года планируется предоставить возможность принимать сигнал в новом формате по всей стране. Вместе с этим HD-вещание будет осуществляться и на официальном интернет-сайте tvr.by.

Операторы электросвязи сохранят и версии в стандартной четкости, которые по-прежнему будет доступны обладателям устаревших моделей телевизоров.