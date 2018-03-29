Технобанк предложил IT-компаниям РКО от 1 рубля в месяц

Специально для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере информационных технологий, ОАО «Технобанк» создал пакет банковского обслуживания «Техно&IT».

При открытии счета в ОАО «Технобанк» клиент получает комплексное решение для своего бизнеса:

Бесплатное открытие и ведение счета

открытие и ведение счета Неограниченное количество платежей

количество платежей От 0,1% за зачисления по зарплатным проектам

за зачисления по зарплатным проектам Бесплатное зачисление выручки в белорусских рублях

зачисление выручки в белорусских рублях От 0,25% за перечисление личного дохода

за перечисление личного дохода Выгодные курсы покупки-продажи валюты онлайн

курсы покупки-продажи валюты онлайн Бесплатный выпуск платежных карт MasterCard Standart и Visa Classic

Стоит отметить, что особые условия ОАО «Технобанк» предоставляет IT-компаниям, которые являются резидентами ПВТ. При открытии расчётного счета по пакету «Техно&IT» стоимость составит всего 1 рубль в месяц за первый год обслуживания.

При этом клиенты получают все преимущества от ОАО «Технобанк»: удобный и функциональный интернет-банк с мобильным приложением, моментальное обновление остатка по счету, дружественный валютный контроль и многое другое!

Более подробная информация и тарифы размещены на официальном сайте ОАО «Технобанк», а получить консультацию специалиста можно по телефону (017) 306 37 18.