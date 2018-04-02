Белорусы предложили «калькулятор подряда» и блокчейн-платформу для обмена долгов

В Минске прошел IV FinTech Hackathon, собравший более 150 человек. Среди предложенных ими проектов – калькулятор для договоров подряда, блокчейн-платформа для взаимозачета долгов и чат-бот добровольного медицинского страхования, рассказали в Приорбанке, выступившим генпартнером мероприятия.

Над прорывными идеями в течение двух дней работали 17 команд, в которые вошли программисты, дизайнеры, маркетологи и бизнес-аналитики. Хакатон был посвящен финансовым технологиям, поэтому им в той или иной форме был посвящен каждый проект.

Директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка Сергей Лазюк, выступивший ментором и членом жюри, отметил, что около 80% участников хакатона составили новые команды. И это отличает текущее мероприятие от предыдущих.

Гран-при хакатона получил проект Tax Help, призванный помочь в оформлении договоров с физлицами. По сути, он представляет собой простой калькулятор, который подсчитывает сумму платежа по подрядным работам. В проект встроена возможность отправки договора на электронную почту. Разработчики предложили для реализации SaaS-модель и два варианта оплаты – с абонентским обслуживанием и платой за каждый договор. Авторы планируют разработать и другие калькуляторы.

Лучшим ИТ-решением был назван проект Credit Chain, авторы которого создали платформу процессинга клиринговых расчетов. По словам разработчиков, в экономике страны много компаний, которые должны друг другу за поставленные товары и услуги. Credit Chain использует технологию блокчейн и высчитывает кратчайшую цепочку, по которой можно произвести взаимозачеты. За время хакатона авторам проекта удалось обучить машинный интеллект высчитывать алгоритм расчетов, в которых потенциально может участвовать миллиард компаний.

Отдельный приз достался команде, создавшей виртуального медицинского ассистента. Он позволяет решить проблемы страховых компаний, ежедневно сталкивающихся с множеством звонков по добровольному медицинскому страхованию. Такой виртуальный ассистент адресует звонок боту, который выясняет проблемы со здоровьем клиента, и переключает его на реального врача для получения предметной консультации. В проекте используется платформа телемедицинского сервиса, искусственный интеллект и данные страховой компании о клиентской базе. Также сервис сможет напомнить о приеме лекарств и посещении врача. Авторы предложили облачное решение, которое может быть монетизировано через подписку для страховых компаний.

На FinTech Hackathon были предложены и другие интересные идеи. Так, проект OXPE предполагает вывод на рынок решения по омниканальной онлайн-персонализации банковских клиентов. Оно обладает возможностью презентации продуктов для разной целевой аудитории и может быть интегрировано во всевозможные банковские каналы, включая мобильный и интернет-банк. Иностранные аналоги, как подчеркнули разработчики, стоят несоразмерно выше.

Проект Parlay предложил финансовый инструмент получения дохода, номинированного в криптовалютах. Также был создан Агрегатор страховок и анкет, который позволяет сделать выбор между предложениями различных страховых компаний. Авторы Smart Bonus разработали сервис премиум-лояльности, в который предложили включить премиальные привилегии, недоступные по другим программам лояльности. Команда Money Flow Bot создала платформу по персональному учету расходов, которые осуществляются наличными. Приложение поддерживает голосовой и текстовый ввод данных с чеков, полученных в объектах торговли и сервиса.

Большой интерес вызвал проект по созданию карты экосистемы стартапов Беларуси. На карту Беларуси предлагается нанести стартапы, которые нуждаются в финансовой и менторской поддержке. Авторы проекта были отмечены отдельной грамотой.

FinTech Hackathon прошел в Минске с 30 марта по 1 апреля. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступил Приорбанк. В течение двух дней разработчики искали новые возможности, связанные с финансами, кредитами, инвестициями и т.д. Самые интересные проекты получат поддержку и впоследствии смогут выйти на рынок с готовыми решениями.