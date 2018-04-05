"Лаборатория Касперского" обнаружила в Google Play легитимные приложения со скрытыми майнерами

Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили мобильные приложения для майнинга криптовалют и обнаружили, что преступники всё чаще используют для заработка денег внешне легитимные приложения со скрытыми майнерами. В частности, подобный функционал был найден в нескольких приложениях для просмотра футбола и установки VPN-соединений. Таким образом злоумышленники наживаются на сотнях тысячах пользователей, которые даже не подозревают об этом.

Согласно данным «Лаборатории Касперского», самые популярные легитимные приложения-майнеры связаны с футболом. Их основная функция — показ футбольных видеороликов, во время чего они скрытно добывают криптовалюту. Когда пользователь запускает приложение, оно открывает HTML-файл со встроенным скриптом Coinhive, который использует ресурсы устройства для добычи валюты Monero. Часть этих приложений распространялась через Google Play, самое популярное было загружено более 100 тысяч раз. Большинство загрузок (90%) пришлись на Бразилию. На данный момент все заражённые приложения удалены из официального магазина.

Другой мишенью для майнеров стало приложение для создания VPN-соединения. VPN — виртуальная частная сеть. С её помощью пользователи могут получить доступ к веб-ресурсам, которые недоступны из-за локальных ограничений провайдера. «Лаборатория Касперского» нашла функционал майнера в приложении Vilny.net. Интересно, что оно отслеживает уровень заряда устройства и его температуру — таким образом риск обнаружения снижается до минимума. Приложение скачивает исполняемый файл майнера с сервера и запускает его в фоновом режиме. Vilny.net было загружено более 50 тысяч раз, в основном украинскими и российскими пользователями.

Все решения «Лаборатории Касперского» обнаруживают подобные приложения и идентифицируют их как потенциально опасное ПО (riskware).