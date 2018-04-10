Многоэтажные «умные дома» появятся в Беларуси в 2019 году

Многоэтажные «умные дома» в Беларуси планируют возвести уже к следующему году. Доказательством того, что «далекая» реальность ближе, чем кажется, служат и слова заместителя премьер-министра Анатолия Калинина.

В наше время понятие «умный дом» стало значительно шире. Если вы переживаете из-за не выключенного электроприбора — достаточно воспользоваться приложением на телефоне, а не возвращаться домой, теряя время. Также, отправляясь в путешествие, вам больше не придется просить друзей присмотреть за домом – технология «умный дом» имеет охранную функцию, которая предотвратит не только внешние проникновения, но и убережет дом от возгорания, утечек воды и газа.

Благодаря развитию технологий и наработкам таких компаний как, Microsoft, Google и IBM «интернет вещей» превращается из фантастики в реальность.

«Стоит задача построить несколько многоэтажных домов, которые будут оснащены самыми последними достижениями в области ИТ-индустрии. Проектировка началась. Я думаю, что в следующем году мы получим такие дома для наших граждан», — рассказал вице-премьер в интервью БЕЛТА.

Облачные технологии, как отметил Анатолий Калинин, должны затронуть не только жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и промышленность, но и повлиять на все отрасли экономики, поскольку способны дать мощнейший толчок для развития экономики страны в целом.