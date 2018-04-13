Антивирусы начали распознавать как угрозу uTorrent

Антивирусы начали массово распознавать как угрозу популярный BitTorrent-клиент uTorrent. К примеру, Windows Defender стал считать его «потенциально нежелательным ПО». Похожие предупреждения отправляют антивирусные системы ESET-NOD32, K7AntiVirus, K7GW, Sophos AV и TrendMicro-HouseCall.

Помимо всего перечисленного, модуль защиты в реальном времени MalwareBytes начал распознавать как вредоносную саму страницу загрузки uTorrent.

BitTorrent сообщает, что установка любого дополнительного ПО, помимо собственно клиента, является опциональной, то есть пользователь может от нее отказаться, как это предусмотрено правилами Google и Альянса чистого ПО (CSA).

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Опубликовал: KVbot,

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