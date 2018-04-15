30 апреля приложение Opera VPN прекратит работу

Приложение Opera VPN закроется с 30 апреля 2018 года. Об этом сообщают представители компании Opera Software.

Разработчики Opera VPN предложили пользователям перейти на сервис SurfEasy. Пользователи смогут получить подписку на год с 80-процентной скидкой, а обладатели премиальных аккаунтов Opera VPN могут получить годовую подписку бесплатно.

Opera VPN – один из наиболее популярных VPN-сервисов в России. Приложение позволяет безопасно и анонимно пользоваться интернетом. Стоит отметить, что причины закрытия сервиса не уточняются.