30 апреля приложение Opera VPN прекратит работу

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Приложение Opera VPN закроется с 30 апреля 2018 года. Об этом сообщают представители компании Opera Software.
Разработчики Opera VPN предложили пользователям перейти на сервис SurfEasy. Пользователи смогут получить подписку на год с 80-процентной скидкой, а обладатели премиальных аккаунтов Opera VPN могут получить годовую подписку бесплатно.
Opera VPN – один из наиболее популярных VPN-сервисов в России. Приложение позволяет безопасно и анонимно пользоваться интернетом. Стоит отметить, что причины закрытия сервиса не уточняются.
Комментарии
Да пошли они в ... Заманухи и заманухи. Помню, веб-сервисами заманивали. Не пользуюсь "оперой" с тех пор.
СтОящие фишки выпиливают, а УГ типа блокировщика рекламы и встроенных мессенджеров "живее всех живых"...
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