Компания LG Electronics впервые представила европейским потребителям премиальные решения для кухни SIGNATURE KITCHEN SUITE в рамках крупнейшей в мире выставки дизайна на Неделе дизайна в Милане. Линейка премиальной бытовой техники позволит LG завоевать люксовый рынок Европы.

В набор техники SIGNATURE KITCHEN SUITE входят совершенно новые продукты, отличающиеся утонченным дизайном и разработанные специально для европейского рынка, среди них: духовой шкаф без ручки с панелью управления на дверце, а также индукционная плита с семидюймовой ЖК-панелью и покрытием из черного стекла.

Передовая печь предлагает продвинутый функционал, в том числе опции для комбинирования парового и конвекционного способа приготовления здоровой еды, ProHeat для равномерного распределения жара в духовом шкафу, а также Speed Clean для простой и быстрой чистки внутренней поверхности духовки. Вся техника линейки SIGNATURE KITCHEN SUITE оборудована модулем Wi-Fi и технологией SmartThinQ, которая представляет собой открытую платформу для управления широким кругом бытовых устройств при помощи бесплатного приложения для Android или iOS.

Дизайн линейки SIGNATURE KITCHEN SUITE воплощает в себе дух высокого мастерства, передовой функциональности, повышенной комфортности и премиального обслуживания. В начале апреля входящий в линейку духовой шкаф Pro Range Oven был признан «Лучшим из лучших» по версии Red Dot Design Awards, одной из трех ведущих мировых премий в сфере дизайна