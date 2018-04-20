С 1 мая цены на услуги МТС вырастут на 3%

Мобильный оператор МТС информирует о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 3% к уровню текущих тарифов с 1 мая 2018 года.

"Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг", - сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

Напомним, что с 1 апреля мобильный оператор velcom увеличил стоимость тарифов на услуги мобильной связи. Увеличились абонентская плата, и стоимость популярных услуг: исходящих звонков, мобильного интернета, SMS, MMS и прочих.

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Решите задачку: во сколлько раз возрастёт цена услуги, если в течение 5 лет ежемесячно увеличивать её на 3%?

(Как-то было на ЕГЭ по математике.)

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