В Минске впервые пройдет бесплатная «Ночь дегустации сериалов»

11 мая в мультиплексе velcom cinema впервые пройдет бесплатный показ популярных сериалов. Зрителям также предложат тематические закуски и бесплатные напитки, настольные игры, научное шоу и викторины на знание сериалов. Организатором киномарафона выступит цифровое телевидение VOKA.

Репертуар пока не раскрывают, но известно, что на большие экраны попадут 7 современных американских сериалов, названия которых хорошо знакомы белорусским зрителям. Формат «дегустации» предполагает просмотр по одному эпизоду каждого из них.

Между сеансами предусмотрят небольшие перерывы, во время которых можно будет отдохнуть, пообщаться и сделать селфи на фоне креативной фотозоны. Один из залов планируется переоборудовать под ночной клуб с DJ-сетами и световым шоу, где можно будет отвлечься от сериалов и взбодриться.

На «Ночь дегустаций сериалов» можно попасть только по предварительной регистрации. Оставить заявку на участие можно до 3 мая включительно. На следующий день случайным образом будет разыграно 500 пригласительных. Подтверждение придет на почту в виде электронного билета, который нужно будет предъявить на входе в кинотеатр.

«Ночь дегустации сериалов» в кинотеатре velcom cinema начнется 11 мая в 21:00 и продлится до раннего утра. Последний показ должен завершиться ближе ко времени начала работы столичного метро (5:30), чтобы можно было свободно добраться домой.