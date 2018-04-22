ПВТ начал сотрудничество с американской компанией General Electric

Парк высоких технологий и американская компания General Electric планируют внедрять инновационные решения в разные отрасли экономики.

Руководство Парка встретилось с операционным директором электротехнического концерна Джанин Уззел. Во время встречи обсуждалась возможность интегрирования технологий "интернета вещей" и машинного обучения во многие сферы.

Представитель американской компании рассказал об опыте внедрения технологических программ в сферах здравоохранения, авиации и энергетики. Сейчас в General Electric создаются высокоинтеллектуальные системы для медицины, используют 3D-принтеры для печати авиационных продуктов и создают собственное ПО, которое дает возможность повысить эффективность работы оборудования.

Напомним, что 19 апреля в ходе встречи директора ПВТ Всеволода Янчевского с региональным менеджером по новым рынкам Google в Центральной и Восточной Европе господином Гетцом Трилхаасом стороны договорились о сотрудничестве в области поддержки и продвижения продуктовых компаний, а также развития экосистемы для белорусских стартапов