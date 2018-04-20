Google и ПВТ договорились о совместном продвижении резидентов Парка

Сотрудничество в области поддержки и продвижения продуктовых компаний, а также развития экосистемы для белорусских стартапов были обсуждены в администрации ПВТ 19 апреля в ходе встречи директора Всеволода Янчевского с региональным менеджером по новым рынкам в Центральной и Восточной Европе господином Гетцом Трилхаасом.

Представители компании Google рассказали об их опыте сотрудничества с зарубежными технологическими парками. Также они представили новые маркетинговые инструменты Google для продуктовых компаний, которые позволяют идентифицировать запросы услуг и товаров для определённых видов рынка и дают возможность организовать поиск рынков за пределами страны.

Директор ПВТ познакомил гостей с новыми возможностями для иностранных центров разработок, которые открываются в Беларуси со вступлением в силу Декрета № 8 "О развитии цифровой экономики".