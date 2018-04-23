В Беларусь пришел европейский финтех-акселератор Elevator Lab

Белорусские стартапы теперь могут выйти на крупнейший в Восточной и Центральной Европе финтех-акселератор Elevator Lab. «Лаборатория стартапов» открыта в Вене группой Raiffeisen, частью которой выступает Приорбанк, рассказали в его пресс-службе.

Попасть на европейский рынок позволит национальный конкурс Elevator Lab Challenge, который пройдет в Минске. Для этого c 24 апреля по 13 мая нужно подать заявку и описать собственный проект. Авторов самого интересного решения ожидает поездка в Вену, где они поучаствуют в мастер-классе австрийских экспертов Raiffeisen и смогут попасть в акселератор Elevator Lab. Победителю в номинации «Самый инновационный стартап» достанется поездка на конференцию South Summit в Мадриде.

В Elevator Lab Challenge могут участвовать различные стартапы, посвященные финансовым технологиям. Тематика обширная – от новых сервисов банковского обслуживания до Big Data и финансовой аналитики. Большой интерес представляют проекты в области RegTech и платежных операций. На поддержку также могут рассчитывать авторы концепций «банковского отделения будущего» или технологий, касающиеся инвестиций и торговли. При этом стартапу нужно иметь минимально жизнеспособный продукт, представленный в виде готового прототипа.

Elevator Lab – известный стартап-акселератор в сфере финансовых технологий. Он был запущен Raiffeisen Bank International в июне 2017 года и менее чем за год стал крупнейшей fintech-площадкой в Центральной и Восточной Европе. Его «выпускники» получают возможность доработать свой проект вместе с экспертами банков группы Raiffeisen и выйти с готовым продуктом на рынок Европы. Предполагается, что во втором сезоне, который стартует этим летом, большую роль сыграют белорусские стартаперы.

Финтех-акселлератор Elevator Lab открывает широкие возможности для белорусских стартаперов. «Теперь они могут свободно выйти со своими идеями на европейский рынок и быстро масштабировать проекты. Кроме того, это позволяет получить новый опыт и оценить перспективы решения, – подчеркнули в Приорбанке. – В Беларуси сейчас активно формируется и развивается экосистема стартапов в сфере финансовых технологий. Поэтому на конкурсе мы ожидаем увидеть большое количество новых интересных идей».

Участие в Elevator Lab Challenge бесплатное. Однако нужно успеть подать заявку до 13 мая.