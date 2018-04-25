Opera выпускает новый мобильный браузер Opera Touch

Opera объявляет о выходе двух новых продуктов – нового мобильного браузера Opera Touch и новой версии браузера Opera для компьютеров. Opera Touch был создан для тех, кто привык пользоваться интернетом в движении. Новый мобильный браузер легко синхронизируется с обновленной десктопной версией Opera без необходимости ввода пароля или логина. Opera Touch также поддерживает голосовой поиск и позволяет сканировать QR и штрих-коды.

В нижней части браузера располагается кнопка быстрого доступа FAB (Fast Action Button) для максимально удобной работы с Opera Touch одной рукой. Эта кнопка всегда находится на экране браузера и предоставляет прямой доступ к последним вкладкам и к функции поиска. Кроме того, она позволяет пользователю просматривать все функции браузера одним нажатием пальца.

Браузер Opera для компьютеров также был обновлен. Новая версия синхронизируется с браузером Opera Touch с помощью функции Flow. В ней также появилась возможность мгновенного поиска, позволяющая быстро находить информацию в сети и управлять открытыми вкладками. Достаточно нажать комбинацию клавиш ALT+Space или соответствующую кнопку на боковой панели для запуска поиска.

Браузер Opera Touch доступен для Android и в скором времени станет доступным для iOS. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами функции Flow, скачайте последнюю версию браузера Opera на свой компьютер под управлением Windows, Mac или Linux.

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Опубликовал: KVbot,

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