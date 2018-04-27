Роскомнадзор временно заблокировал пять IP-адресов Яндекса

В реестре Роскомнадзора появились пять IP-адресов Яндекса. Об этом компания сообщает в группе в соцсети VK.

«Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент — IP-адреса из этого списка пропали. Дежурная смена наших технических специалистов всю ночь оперативно мониторила ситуацию и поддерживала полную доступность наших сервисов. Мы ждём разъяснений РКН.



Попытка заблокировать Telegram в России неожиданно стала ударом по всему рунету. Блокировка коснулась не только мессенджера — пострадали многие ресурсы и их пользователи. Мы не считаем эту ситуацию нормальной. Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции. Ограничение доступа к глобальным и российским интернет-сервисам навредит прежде всего рунету. Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок.



Отсутствие открытости и конкуренции на внутреннем рынке не только приводит к падению качества продуктов, от чего страдают пользователи, но и лишает страну возможности технологической конкуренции на мировых рынках в будущем», - сказал директор по связям с общественностью Яндекса Очира Манджикова.

Напомним, что 23 апреля Роскомнадзор частично заблокировал поисковую систему Google. Ведомство направило провайдерам для блокировки несколько IP-адресов, в числе которых оказались адреса главной страницы поиска google.com.