velcom запустил сеть для «интернета вещей» в Бресте

Телеком-оператор velcom покрыл сетью NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) для «интернета вещей» областные и крупные районные города Беларуси.

velcom улучшил покрытие NB-IoT в Минске и запустили сеть во всех областных центрах. Сеть также уже пришла в Барановичи и Бобруйск.

Напомним, что телеком-оператор velcom первым в Беларуси запустил сеть NB-IoT. Технология обеспечивает радиодоступ для устройств, объединенных в среде «интернета вещей». Сеть использует узкую полосу частот в 200 кГц c защитными интервалами.





