Скорости 4G стали доступны в новых 28 населенных пунктах

Скорости 4G пришли еще в 28 населенных пунктов Минской, Могилевской, Гомельской и Брестской областей. В итоге в Беларуси преимуществами связи четвертого поколения от МТС могут пользоваться уже более чем в 130 городах и поселках, в том числе во всех областных центрах страны.

Площадки новых базовых станций:

• Минская область: Прилуки, Озерцо, Крупица;

• Могилевская область: Быхов, Глуск, Кировск, Климовичи, Кличев, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Чериков, Хотимск, Краснополье;

• Гомельская область: Ветка, Ельск, Жлобин, Корма, Лельчицы, Лоев, Наровля, Октябрьский, Речица, Рогачев, Светлогорск, Солоное, Хойники;

• Брестская область: Ганцевичи.

МТС первым среди мобильных операторов Беларуси запустил в коммерческую эксплуатацию 4G: в декабре 2015-го связь нового поколения пришла в Минск.