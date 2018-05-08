Google выпустила финальную версию Android Things, платформы для устройств интернета вещей (Internet of Things, IoT). До этого компания выпустила 8 предварительных версий системы.

Суть новинки состоит в том, чтобы дать производителям оборудования надёжную операционную систему, с которой могут работать и сторонние разработчики.

Текущая версия операционной системы имеет трёхлетний период поддержки, на протяжении которого Google будет выпускать исправления безопасности и другие обновления. При индивидуальной договорённости для отдельных клиентов этот период может быть расширен.