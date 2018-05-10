Uber презентовала концепты летающих такси

Компания Uber на своей ежегодной конференции Uber Elevate в Лос-Анджелесе презентовала концепты летающих такси, представляющих собой гибрид вертолета с самолетом. Uber планирует создать сервис аэротакси совместно с операторами мини-аэропортов, логистическими компаниями и «таксопарками» с VTOL-самолетами через пять лет.

Ожидается, что аэротакси сможет передвигаться на высоте до 600 метров, а местом для взлета и посадки «летающего автомобиля» будут служить специально оснащенные крыши высоток. По мнению авторов проекта, благодаря подобному виду такси, пассажирам не придется тратить время на городские пробки, а время из пункта А в пункт Б займет около пяти минут вместо получаса. Для маневрирования в черте города в планах у Uber разработка «такси» с вертикальным взлетом, которые будут совершать посадку на вертодромы.

Для разработки прототипов была привлечена команда специалистов авиационной инженерии. Проект Uber Elevate возглавляет Эрик Эллисон, бывший гендиректор стратапа Zee.Aero. Эрик сравнил перелеты аэротакси и самолетов. Со слов главы проекта, uberAIR может прекращать работу время от времени в связи с погодными условиями – такое происходит и с самолетами, но это абсолютно нормально. Однако главная проблема на сегодняшний день – создание экосистемы для перелетов. К разработке инфраструктуры смогут подключиться различные компании: такой подход позволит избежать монополии. Но в компании понимают, что при создании сервиса аэротакси придется рассчитывать и на то, что разработкой воспользуются конкуренты.

Уже к 2020 году должны пройти первые демонстрационные перелеты в Даллесе и Лос-Анджелесе, а к 2023 году у пассажиров будет выбор между наземным такси и uberAIR .