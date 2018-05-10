В Беларуси появилась возможность инвестировать в курс биткоина

В Беларуси запустили возможность инвестировать в курс биткоина через банковскую форекс-площадку, рассказали в МТБанке. Белорусы получили возможность без уплаты налогов зарабатывать на росте либо на падении самой популярной криптовалюты.

Теперь любой может открыть торговый аккаунт MTBankFX, оформить карту в долларах США, если ее нет, совершать операции и зарабатывать на этом. Важно отметить, что покупать или продавать биткоины на форекс-площадке клиент не может – он совершает операцию с производным инструментом, в основе которого лежит фьючерсный контрактный биткоин. Клиенты работают в белорусской юрисдикции, где регулятором выступает Национальный банк РБ, а контрагентом является проверенный коммерческий банк – МТБанк, поэтому риск потери инвестиций из-за недобросовестной работы биржи или брокера исключен.

Стандартная комиссия составит 0,018% от суммы сделки. Если клиент совершает операции активно, то комиссия снижается до 0,012%, то есть при увеличении оборотов можно экономить до 30%.

С биткоином будут работать все бонусы MTBankFX: вывод прибыли в долларах США на карту без комиссий и лимитов в течение одного рабочего дня, освобождение от налогов до 2019 году. Плюс – можно покупать дробную часть криптовалюты, например, 0,2 биткоина.