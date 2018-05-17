22 мая YouTube запустит стриминговый музыкальный сервис‍

На следующей неделе платный сервис YouTube Red будет переименован в YouTube Premium. Также пользователям станет доступен обновленный сервис YouTube Music. Об сообщается в блоге компании.

На следующей неделе появится модернизированный сервис YouTube Music с персонализированными подборками, основанными на истории просмотров и индивидуальных предпочтений пользователей. Подписка, исключающая рекламу в аудиозаписях, будет доступна за $10 в месяц с учетом пробного периода.

Компания уточнила, что YouTube Music и YouTube Premium будет доступен в Финляндии, Испании, Ирландии, Великобритании и в других странах, в том числе в России.