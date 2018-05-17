velcom запустил 30-дневную подписку на VOKA

Телеком-оператор velcom запустил 30-дневную подписку на цифровое телевидение VOKA. В сравнении с посуточной оплатой тарифы снижены почти вдвое, рассказали в компании.

Теперь за цифровое ТВ можно на выбор платить посуточно или помесячно. Абонентская плата при подключении на 30 дней составляет 6,90 рублей и списывается единым платежом. Для сравнения, суточная подписка стоит 0,43 рубля. При этом, суточная подписка остается оптимальным вариантом для тех, кто пользуется услугой эпизодически – например, во время командировок или только в выходные дни.

Наполнение цифрового ТВ останется таким же, как и при посуточной оплате. При подключении, как и раньше, первые 7 дней можно бесплатно смотреть цифровое ТВ, киноархивы и онлайн-кинотеатры. Также с 1 июня при покупке в velcom телевизора в рассрочку услуга VOKA, идущая в комплекте, тоже станет в два раза дешевле благодаря 30-дневной подписке.

Стоит отметить, что цифровое ТВ VOKA включает более 120 телеканалов, в том числе, 30 в HD-качестве. Смотреть их можно на смартфоне, планшете, компьютере или телевизоре с функцией Smart TV. В качестве отдельных пакетов – киноархивы и онлайн-кинотеатры MEGOGO и Amediateka с контентом от HBO, Fox, Showtime, Starz, BBC и др. В сервисе также представлено 7 собственных кинозалов, входящих в основной пакет. Цифровое ТВ доступно по всей Беларуси через сеть любого оператора связи, а телевизионный трафик в 3G-сети velcom не тарифицируется.