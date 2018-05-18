Названы победители интернет-премии "ТИБО-2018"

Обладателей интернет-премии "ТИБО-2018" наградили в Минске. Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в 2018 году проводился по 10 основным номинациям. Всего было подано 330 заявок.

Лучшим интернет-ресурсом республиканских органов государственного управления признан сайт Министерства здравоохранения. Второе место члены жюри присудили сайту Следственного комитета, разработчиками которого выступили Белорусское телеграфное агентство и ЦБТ. Третье место разделили официальный интернет-портал Министерства обороны и сайт Министерства по налогам и сборам.

Среди интернет-ресурсов городских, областных и районных исполнительных комитетов первое место присуждено официальному сайту Ивьевского районного исполнительного комитета. Сайт Мядельского райисполкома занял второе место. На третьем месте оказался официальный сайт администрации Октябрьского района Минска.

Лучшие белорусские интернет-ресурсы в этом году определяли в 10 номинациях. Члены жюри также назвали лучшие информационные ресурсы. В этом году первое место присуждено порталу "СБ. Беларусь сегодня", второе - информационному порталу газеты "Гомельская праўда" "Правда Гомель". Третьим стал сайт общественно-политической газеты "Iўеўскi край".

Первое место в номинации "Образование и наука" занял интернет-портал Национальной библиотеки Беларуси. Второе место разделили сайты лидских специальных яслей-сада №16 для детей с нарушениями зрения и Полоцкого государственного университета. В номинации "Спорт" первое место получил сайт волейбольного клуба "Минск", второе - сайт Белорусской федерации гребли, третье - сайт Белорусской федерации панкратиона и боевых искусств. Определили также лучший интернет-ресурс в номинации "Для детей и юношества".

Первую награду получил портал для подростков "Тин Эйдж", второе и третье места не присуждались. В номинации "Здоровье и медицина" первым стал сайт РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. На втором месте - ресурс 5-й городской клинической больницы (Минск). Третье место разделили сайты Гродненского областного клинического перинатального центра и Республиканской клинической стоматологической поликлиники.

Лучшим интернет-ресурсом в номинации "Культура, развлечение, мероприятия" стал сайт хореографического ансамбля "Хорошки". Второе место в этой номинации не присуждалось, третье разделили ресурс "Ветераны Гродненщины" и сайт Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

Первым в номинации "Корпоративные и тематические интернет-ресурсы" стал сайт природоохранного учреждения "Национальный парк "Беловежская пуща", на втором месте - сайт Банка БелВЭБ. Были отмечены и лучшие интернет-ресурсы экспортеров. Первое место получило ООО "Зумлион-Маз", второе - ОАО "Скидельский сахарный комбинат", третье - ОАО "Гродно Азот".

Награды получили также интернет-магазины. Первым в этой номинации стал интернет-магазин СООО "Мобильные ТелеСистемы", на втором месте - магазин для кондитеров Bake'N'Art, на третьем - Минскжелезобетон.

Прочитать репортаж KV.by с выставки "ТИБО-2018" можно по ссылке.