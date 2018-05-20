«Зумлион-МАЗ» назвали лучшим в интернете на премии «ТИБО-2018»

В Беларуси выбрали лучшие интернет-ресурсы экспортеров. Первое место на интернет-премии «ТИБО-2018» занял сайт компании «Зумлион-МАЗ», созданной Минским автозаводом и китайским производителем Zoomlion.

ООО «Зумлион-МАЗ» победило в категории интернет-ресурсов экспортеров. Второе место досталось ОАО «Скидельский сахарный комбинат», а на третьей строчке оказалось ОАО «Гродно Азот». Все три предприятия активно экспортируют продукцию – прежде всего, на российский рынок.

Сайт компании «Зумлион-МАЗ» опубликован около полугода тому назад. Особый интерес на нем представляет описания производимых автокранов. Для наглядности каждую модель, помимо текста и фотографий, сопровождают инфографика и презентационный видеоролик. Предусмотрена и онлайн-карта, на которую нанесли сервисные центры в Беларуси, России и Казахстане.

«Мы стараемся продвигать белорусскую продукцию на внешние рынки. И в этом нам сильно помогает собственный интернет-ресурс, который получился простым, удобным и полезным», – рассказал директор ООО «Зумлион-МАЗ» Юрий Пивоваров

Совместное предприятие «Зумлион-МАЗ» занимается производством спецтехники на площадях завода «Могилевтрансмаш». Компания собирает автокраны, а в перспективе освоит выпуск автобетононасосов, автомобильных бетоносмесителей и коммунальных машин. Большая часть продукции поставляется в другие страны.

Премия «ТИБО-2018» назвала лучшие сайты года в 10 номинациях. Для участия в конкурсе было подано 330 заявок. Победителей определяли в два этапа: сначала экспертная группа отобрала от 3 до 7 номинантов в каждой категории, после чего специалисты представили на заседание жюри результаты предварительной экспертизы с обоснованием решения. Среди основных критериев – содержание, структура, визуальное оформление, удобство и технологичность интернет-ресурса.