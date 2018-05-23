Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, пишет БЕЛТА.

"Китай имеет большую программу исследований космоса, у страны не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. Поэтому у меня есть конкретное предложение по участию в создании нашего спутника и по выполнению научных исследований, когда спутник будет работать. В этой связи на перспективу может быть и совместный белорусско-китайский спутник. Сейчас мы разрабатываем новый спутник с российскими учеными. Но, возможно, следующий спутник после этого или параллельно можем начать разрабатывать с китайскими учеными. Это широкое поле деятельности", - сказал Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков и Бай Чуньли Председатель Президиума НАН обратил внимание, что космические снимки сегодня очень востребованы. Только в Беларуси снимки космического аппарата дистанционного зондирования земли используют 11 министерств, есть заинтересованность и за рубежом.

