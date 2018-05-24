Перспективы криптовалюты Tkeycoin в Арабских Эмиратах

Перспективность российского блокчейн-проекта Tkeycoin продолжает доказываться ростом интереса к нему из-за рубежа. Так, на прошлой неделе СМИ сообщили о сделке разработчиков проекта с Азией, а теперь же к нему проявляют повышенный интерес Арабские инвесторы. Они уверены в возможности Tkeycoin гарантировать прибыльные и долгосрочные инвестиции.



По сообщениям федерального издания «Вести», росту интереса со Среднего Востока к Tkeycoin поспособствовал еженедельный видеообзор крипто-блогера Oussama B., где он дал положительную оценку этому проекту. На сегодняшний день видеоролик посмотрело более 170 000 человек из арабских стран.



Добавим, что Арабские Эмираты весьма привлекательны в географическом отношении. Местные инвесторы крайне надежны благодаря гарантированной поддержке на государственном уровне.