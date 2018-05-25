Опубликована карта бесплатных точек Wi-Fi в Минске‍

Бесплатно подключиться к Wi-Fi можно в 115 точках на территории Минска. Компания «Деловая сеть» опубликовала карту мест с бесплатным доступом в интернет Free Wi-Fi Minsk.

Бесплатный Wi-Fi доступен в столичных банках, кафе, торговых центрах, заправочных станциях. Через несколько месяцев бесплатный Wi-Fi заработает на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская».

В сети Free Wi-Fi Minsk действует единая аутентификация. Если человек один раз прошёл аутентификацию, он сможет быстро подключаться к интернету в любой из точек доступа сети.