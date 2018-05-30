Microsoft заняла третье место в списке самых дорогих компаний

Microsoft в очередной раз вошла в тройку самых дорогих публичных компаний, обойдя Alphabet, и уступив лишь Apple и Amazon.

Стоит отметить, что 29 мая 2018 г. рыночная стоимость акций Microsoft составила $749 млрд.Alphabet оценивается в $739 млрд. Apple по-прежнему остается безусловным лидером по капитализации ($923 млрд). За ней следует Amazon, оцененная в $782 млрд.

Акции Microsoft продемонстрировали 40% рост за с мая 2017 г. и подорожали на $13 млрд за последнюю неделю.