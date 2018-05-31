Суд США отклонил два иска «Лаборатории Касперского»

В США отклонили два иска «Лаборатории Касперского», которые компания подала с целью опротестовать запрет властей США на использование ее продуктов в правительственных сетях, сообщает Reuters. Решение было принято в Вашингтоне.

Запрет на использование продуктов «Лаборатории» в американских госорганах и ведомствах закреплен распоряжением Министерства внутренней безопасности США и отражен в бюджете Министерства обороны на 2018 г., утвержденном конгрессом.

Судья пояснила, что действия властей США по предотвращению возможных угроз правительственным информационным сетям, хоть и могут негативно сказаться на третьих сторонах, тем не менее не противоречат конституции