Microsoft купила сервис для разработчиков GitHub

Microsoft подтвердила покупку сервиса GitHub. Сумма сделки составила 7,5 миллиардов долларов.
Microsoft заключила соглашение о покупке сервиса для хранения кода и совместной разработки Github. О приобретении изначально сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что решение было обоюдным: Microsoft согласилась купить Github, а владельцы сервиса выбрали компанию из-за гендиректора Сатьи Наделлы. Неясно, чем именно топ-менеджер привлёк акционеров.
В 2015 году Github оценивали в 2 миллиарда долларов, но издание CNBC считает, что теперь компанию могли продать за 5 миллиардов долларов.
Github — популярный сервис коллективной разработки и хранения кода. Проектом пользуется 27 миллионов разработчиков, в том числе и из многих крупных компаний.
Комментарии
За:
Против:
Нда. Экая засада... "Пора валить" (с) не мой.
Ну что ж. Говорят, Windows приносит им только 10% дохода. Остальное -- облачные технологии. (Хотя цифре 10 не верю.)
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