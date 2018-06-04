Microsoft купила сервис для разработчиков GitHub

Microsoft подтвердила покупку сервиса GitHub. Сумма сделки составила 7,5 миллиардов долларов.

Microsoft заключила соглашение о покупке сервиса для хранения кода и совместной разработки Github. О приобретении изначально сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что решение было обоюдным: Microsoft согласилась купить Github, а владельцы сервиса выбрали компанию из-за гендиректора Сатьи Наделлы. Неясно, чем именно топ-менеджер привлёк акционеров.

В 2015 году Github оценивали в 2 миллиарда долларов, но издание CNBC считает, что теперь компанию могли продать за 5 миллиардов долларов.

Github — популярный сервис коллективной разработки и хранения кода. Проектом пользуется 27 миллионов разработчиков, в том числе и из многих крупных компаний.