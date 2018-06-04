Microsoft купила сервис для разработчиков GitHub

Microsoft подтвердила покупку сервиса GitHub. Сумма сделки составила 7,5 миллиардов долларов. 

Microsoft заключила соглашение о покупке сервиса для хранения кода и совместной разработки Github. О приобретении изначально сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что решение было обоюдным: Microsoft согласилась купить Github, а владельцы сервиса выбрали компанию из-за гендиректора Сатьи Наделлы. Неясно, чем именно топ-менеджер привлёк акционеров. 

В 2015 году Github оценивали в 2 миллиарда долларов, но издание CNBC считает, что теперь компанию могли продать за 5 миллиардов долларов.

Github — популярный сервис коллективной разработки и хранения кода. Проектом пользуется 27 миллионов разработчиков, в том числе и из многих крупных компаний.

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Источник: 

TJ

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Опубликовал: Dmitrys10,

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Комментарии

За:

«Самое главное, мы признаем ответственность, которую мы принимаем с этим соглашением, - объясняет Satya Nadella  . «Мы стремимся быть управляющими сообщества GitHub, которые сохранят свой идеал разработчика, работают независимо и остаются открытой платформой. Мы всегда будем прислушиваться к отзывам разработчиков и инвестировать как в основы, так и в новые возможности ».

Против:

Некоторые конкретные примеры того, что сделали Microsoft:

Злоупотребление их фактической монопольной позицией для соревнований по сквошу, включая злоупотребление процессом DD, чтобы получить представление о программном обеспечении конкурентов

Банкротство судебного иска ШОС, которое длилось много лет, чтобы нанести вред Linux на рынке

Злоупотребление их монопольной позицией несправедливо конкурирует с другими поставщиками браузеров, включая Netscape

Подрыв открытых стандартов с политикой Embrace, Extend, Extinguish

Недавнее злоупотребление телеметрией Windows 10

Приобретение Skype, после которого весь одноранговый трафик маршрутизировался через Microsoft, по сути, позволяя им отслеживать разговоры. Чтобы упредить аргумент технического счетчика, что это было сделано для улучшения обслуживания: он только улучшил обслуживание для некоторых случаев с краями, для всех остальных служба ухудшилась из-за дополнительной задержки в оба конца. Поэтому, если это была настоящая причина, вы бы ожидали увидеть трафик, направляемый на центральные серверы, только если был обнаружен один из этих случаев краев.

Нечестное преимущество перед конкурентами за счет использования внутренних API-интерфейсов для приложений, недоступных для конкурирующих продуктов

Связанные продажи и комплектация

Злоупотребление патентами

Список бесконечен. Итак, это компания, которой вы хотите доверять, став управляющим из очень большой части мира с открытым исходным кодом? Не я. И для всех, кого вы закрыли исходных клиентов GitHub, действительно ли вы хотите, чтобы компания злоупотребляла процессом due diligence, приносящим интерес к приобретению, чтобы иметь внутренний код на вашем коде?

Мои личные предпочтения были бы объединенной моделью, если затраты на хостинг настолько проблематичны или «инфраструктурная» модель, где вы в основном оплачиваете свое использование услуги в дозированных условиях.

Я удалил свою учетную запись GitHub, я найду способ ее заменить, и если вы на полпути умны, пусть и вы. Лисицы могут менять свои пальто, они не меняют своей природы. ( Jacques Mattheij June 4, 2018 )

 

Аватар пользователя savely

savely

Нда. Экая засада... "Пора валить" (с) не мой. 

Аватар пользователя mike

mike

Ну что ж. Говорят, Windows приносит им только 10% дохода. Остальное -- облачные технологии. (Хотя цифре 10 не верю.)

 

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