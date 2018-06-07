Авиакомпания Emirates показала самолеты с виртуальными окнами

Международная авиакомпания Emirates представила первый самолет, в котором нет окон. В первом классе самолета Boeing 777-300ER теперь нет иллюминаторов, сообщает Би-Би-Си.

Однако это не значит, что пассажиры не смогут видеть изображение за окном. В салоне установлены специальные экраны, на которые выводятся изображения с камер, установленных на обшивке лайнера. Они позволят пассажирам смотреть на небо и землю.

Представитель компании Тим Кларк добавил, что в будущем перевозчик планирует отказаться от самолетов с иллюминаторами. Он считает, что это позволит оптимизировать конструкцию самолетов.

"Самолет становится легче, летит быстрее, выше и тратит намного меньше топлива", - отметил Кларк.

Куда самолет совершит первый рейс, представитель компании не сообщил.