В Японии создали зонт-беспилотник за $275

Японская компания Asahi Power Services на днях презентовала летающий зонт. Главная функция зонта – затащить от дождя, но минус заключается в том, что его нужно держать в руках. Мысль о создании летающего зонта посетила Кэндзи Судзуки, основателя и президента Asahi Power Services, во время внезапно начавшегося ливня, когда его обе руки были заняты.

Зонт управляется беспилотным дроном, который соединяется с телефоном и постоянно держится над ним, а встроенная камера, способная распознать своего владельца, не позволит упустить его из вида.

Весит летающий зонт 5 кг и держит заряд около 20 минут. На данный момент разработчики ставят цель снижения веса устройства и продления времени его автономной работы до часа. К тому же, компания планирует обучить зонт использовать в качестве ориентира своего владельца, а не его смартфон. Ожидается, что стоимость подобного гаджета составит 275 долларов, а его выход намечается на 2019-2020 года.

Однако существует ряд проблем, с которыми столкнулась компания. Во-первых, из-за различного рода ограничений территория полетов дронов строго ограничена, а его владелец обязан иметь соответствующие документы на управление беспилотным устройством. Таким образом, компании придётся начинать продажи зонтов лишь для личного пользования.