Биткойн обрушился после взлома южнокорейской биржи

За минувшие выходные стоимость Биткойна снизилась более чем на 10% до $6.6 тыс. Это падение стало самым значительным за последние 4 месяца.

Как утверждают эксперты, главной причиной обвала стали сообщения в СМИ о взломе южнокорейской биржи Coinrail. В результате атаки были украдена некоторая сумма альтернативных криптовалют (альткойнов), которая оценивается в $40 млн. После этого администрация биржи была вынуждена перевести около 70% своих криптовалютных активов на носитель, не подключенный к интернету.

Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов.

Курсы других известных криптовалют, включая Ethereum, Ripple и Bitcoin Cash, также снизились более чем на 11% в воскресенье.