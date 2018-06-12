Оплата проезда бесконтактной банковской картой теперь доступна на всех станциях метро

Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами начали работать с 12 июня в тестовом режиме на турникетах всех станций метро, сообщили в пресс-службе ГП "Минский метрополитен".

Рассчитываться за проезд могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. В ближайшее время планируется подключить еще и карты Maestro с бесконтактным интерфейсом платежной системы "Белкарт".

Принцип действия прост: надо приложить карту к валидатору, со счета автоматически спишется 65 копеек. Все карты и электронные проездные билеты принимаются на одном валидаторе сверху на турникете. Также с этой целью можно использовать цифровые мобильные устройства с технологией NFC.

Первый валидатор с возможностью оплаты проезда бесконтактной картой появился на станции «Площадь Ленина» в сентябре прошлого года. В феврале текущего года такими устройствами оснастили станции "Каменная Горка" и "Площадь Якуба Коласа".